banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98028
ALTIN
258.352
DOLAR
5.7049
STERLİN
7.0843
EURO
6.3986
Polise, bilgisayarların şifresini söylemediler?
POLİSE, BİLGİSAYARLARIN ŞİFRESİNİ SÖYLEMEDİLER?
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Bakanlar Kurulu kararları
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Hücrede kalmam!
HÜCREDE KALMAM!
banner307

İskele’de hint keneviri ziraatı yapan zanlı teminatla serbest kaldı

İskele’de hint keneviri ziraatı yapan zanlı teminatla serbest kaldı

16 Temmuz 2019 Salı 19:37
İskele’de hint keneviri ziraatı yapan zanlı teminatla serbest kaldı

İskele’de hint keneviri ziraatı yapan zanlı teminatla serbest kaldı

banner317
İskele’ deki evinde 8.7.19 tarihine polis tarafından yapılan aramada saksılar içerisinde ekilmiş vaziyette 10 kök Hint Keneviri bitkisi. 18 gr Hint Keneviri bitkisi kurutulmuş yaprağı, 3 gr Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve bir miktar Hint keneviri tohumu bulunan İskele sakini O,A,H tutuklanmıştı.

Zanlı yargıç huzuruna çıkarılarak tahkikatın henüz tamamlanmadığı ve selameti açısından hakkında 4 gün ek tutukluluk emri verilmişti.

Bugün mahkemeye çıkarılan zanlının yurt dışına çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi 5000 TL teminat ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin imza edeceği  100.000 TL şahsi kefalet senedi ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise, bilgisayarların şifresini söylemediler?
Polise, bilgisayarların şifresini söylemediler?
İkamet izinsizlerin yakalanıp ihraç edilmesi devam ediyor
İkamet izinsizlerin yakalanıp ihraç edilmesi devam ediyor
Alkolün etkisiyle polisi darp edip bıçak sallayan zanlı tutuklandı
Alkolün etkisiyle polisi darp edip bıçak sallayan zanlı tutuklandı
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
Hücrede kalmam!
Hücrede kalmam!
1 yıl hapis yatacaklar
1 yıl hapis yatacaklar
KKTC’de izinsiz bulunan 22 kişi tespit edildi
KKTC’de izinsiz bulunan 22 kişi tespit edildi
Girne’de fuhuştan bir tutuklu
Girne’de fuhuştan bir tutuklu
Ani ölüm
Ani ölüm
Kaçak Rahaman tutuklandı
Kaçak Rahaman tutuklandı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim