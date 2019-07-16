İskele’de hint keneviri ziraatı yapan zanlı teminatla serbest kaldı
Zanlı yargıç huzuruna çıkarılarak tahkikatın henüz tamamlanmadığı ve selameti açısından hakkında 4 gün ek tutukluluk emri verilmişti.
Bugün mahkemeye çıkarılan zanlının yurt dışına çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi 5000 TL teminat ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin imza edeceği 100.000 TL şahsi kefalet senedi ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)