İskele’de hint keneviri ziraatı yapan zanlı teminatla serbest kaldı

İskele’ deki evinde 8.7.19 tarihine polis tarafından yapılan aramada saksılar içerisinde ekilmiş vaziyette 10 kök Hint Keneviri bitkisi. 18 gr Hint Keneviri bitkisi kurutulmuş yaprağı, 3 gr Hint keneviri türümadde ve bir miktar Hint keneviri tohumu bulunan İskele sakini O,A,H tutuklanmıştı.

Zanlı yargıç huzuruna çıkarılarak tahkikatın henüz tamamlanmadığı ve selameti açısından hakkında 4 gün ek tutukluluk emri verilmişti.

Bugün mahkemeye çıkarılan zanlının yurt dışına çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi 5000 TL teminat ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin imza edeceği 100.000 TL şahsi kefalet senedi ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)