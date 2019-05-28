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İskele polisinden uyuşturucu operasyonu

İskele polisinden uyuşturucu operasyonu

28 Mayıs 2019 Salı 14:42
İskele polisinden uyuşturucu operasyonu

İskele polisinden uyuşturucu operasyonu

İskele Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen “Köstebek” isimli operasyonda son zamanların en yüksek miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İhbar üzerine narkotik ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, preslenerek kalıp haline getirilmiş piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 4 kilo 800 gram hintkeneviri ele geçirildi. Konu ile ilgili tutuklanan S.G ve Ş.O, bugün ek tutukluluk talebiyle İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Gökhan Yıldırım, 27 Mayıs 2019 tarihinde saat 11.00 sıralarında aldıkları bir ihbar üzerine, zanlıların uyuşturucu maddeleri satmak için müşteri aradıklarını öğrendiklerini belirtti. S.G’nın İskele Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’ne davet edildiğini ve kendisine aleyhindeki ithamların iletildiğini aktaran Yıldırım, zanlının, 12 Mayıs 2019 tarihinde, Dipkarpaz Zafer Burnu mevkiinde balık avladığı sırada, kayalıklar arasında bahse konu uyuşturucu maddeyi mavi bir kova  içerisinde gördüğünü, ilk etapta konu uyuşturucu maddeyi almayarak eve geri döndüğünü fakat aynı günün akşamı aynı yere giderek, 10 parça kalıp halinde olan, uyuşturucu maddeyi alarak tasarrufuna geçirdiğini itiraf ettiğini aktardı.

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Bahse konu uyuşturucu maddeleri bulmasından 2 gün sonra zanlının, Ş. O ile irtibata geçtiğini de aktaran Yıldırım, bahse konu uyuşturucu maddeleri kâğıt havlulara sararak Ş.O’nun aracına yerleştirdikten sonra, bir inşaatın avlusuna götürerek gömdüklerini itiraf ettiğini aktardı.  Bahse konu yere gidilerek arama yapıldığını aktaran Yıldırım, 10 kalıp halinde toplam ağırlığı 2 kilo 300 gram olan “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi.

Ş.O’nun da aynı gün İskele Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’ne çağrıldığını ve aleyhindeki ithamların kendisine bildirildiğini aktaran Yıldırım, zanlının, aynı itiraflarda bulunduğunu, ancak farklı olarak, “10 paketten daha fazla uyuşturucu madde vardı” dediğini ifade etti, Ş.O’nun ifadesi doğrultusunda, her iki zanlının evinde arama yaptıklarını kaydeden Yıldırım, O.’nun ikametgahında 1 kilo 150 gram, G.’nın ikametgahında ise 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Uyuşturucu maddenin bulunduğu bölgede de arama gerçekleştirdiklerini ve 1 kilo 150 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunduğunu aktaran Yıldırım, soruşturmanın yeni başladığını belirterek mahkemeden süre talep etti.

Zanlı avukatlarının da itirazı olmaması üzerine Yargıç Dilşah Karayel, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu4 Kilo
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