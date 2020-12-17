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İskele Polis Müdürlüğü'nden sıkı denetim

17 Aralık 2020 Perşembe 13:30
İskele Polis Müdürlüğü'nden sıkı denetim
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16.12.2020 tarihinde, 20:00 - 24:00 saatleri arasında İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirilmiştir.

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Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bet ofisleri, kahvehaneler, restoranlar ve barlar kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 425 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 79 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç sürücüsü tutuklanmış, 2 araç ise trafikten men edilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
İskele Polis MüdürlüğüPolis Denetim
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