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İskele makenzi halk plajında epilepsi hastası kadın boğulma tehlikesi geçirdi

İskele makenzi halk plajında epilepsi hastası kadın boğulma tehlikesi geçirdi

21 Temmuz 2019 Pazar 19:57
İskele makenzi halk plajında epilepsi hastası kadın boğulma tehlikesi geçirdi

İskele makenzi halk plajında epilepsi hastası kadın boğulma tehlikesi geçirdi

İskele makenzi halk plajında korku dolu dakikalar

Makenzi halk plajında serinlemek maksadı ile denize giren kadın boğulma tehlikesi geçirdi.

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Epilepsi hastası olduğu öğrenilen kadını çevrede yüzenler sahile çıkardı. Olay yerine gelen ambulans ile boğulma tehlikesi geçiren kadın Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerden alınan bilgi doğrultusunda kadının epilepsi hastası olduğu ve denizde yüzdüğü sırada travma geçirdiği öğrenildi.

Polis olay yerinde olay ile ilgili soruşturma yürütmektedir. (MHA)

Son Güncelleme: 21.07.2019 20:01
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