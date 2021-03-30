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İskele'de uyuşturucu!

30 yaşındaki şahıs tutuklandı..

30 Mart 2021 Salı 10:20
İskele'de uyuşturucu!
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29.03.2021 tarihinde saat 19:00 sıralarında İskele’de, O.A.O.(E-30)’nun kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada saksı içerisinde ekili 4 adet hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve metal kavanoz içerisinde bir miktar hintkeneviri tohumu bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Iskele Uyuşturucu
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