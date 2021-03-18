İskele'de uyuşturucu

17.03.2021 tarihinde saat 18:00 sıralarında İskele’de O.C.P.(E-25) ve J.L.E.(E-28)’nın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 190 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde ikametgahın ön kısmında bulunan O.C.P.(E-25)’ye ait araç içerisinde yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntıları olduğuna inanılan bir adet pipo bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.