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İskele'de uyuşturucu

2 kişi tutuklandı..

18 Mart 2021 Perşembe 10:23
İskele'de uyuşturucu
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17.03.2021 tarihinde saat 18:00 sıralarında İskele’de O.C.P.(E-25) ve J.L.E.(E-28)’nın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 190 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde ikametgahın ön kısmında bulunan O.C.P.(E-25)’ye ait araç içerisinde yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntıları olduğuna inanılan bir adet pipo bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
İskelede Uyuşturucu
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