İskele'de hırsızlık

03-06.11.2020 tarihleri arasında İskele'de Hurma sokak üzerinde yapımı devam eden inşaat alanından Mustafa YILMAZ’a ait çeşitli ebatlarda 61 adet kalıp tahtaları ve 09-10.12.2020 tarihleri arasında İskele Long Beach Bölgesi Şeker Sokak üzerinde yapımı devam etmekte olan inşaattan Enver ALMAS’a ait 400 adet kolon sıkma kelepçeleri çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.A.(E-43), R.K.(E-31 ve A.A.(E-46) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.