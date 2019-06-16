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İskele'de denetim

İskele'de denetim

16 Haziran 2019 Pazar 11:57
İskele'de denetim

İSKELE’DE DENETİM

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İskele Polis Müdürlüğü tarafından dün bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi, kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 2 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Trafikte ise 420 araç kontrol edildi, 69 araç sürücüsü hakkında trafik suçundan dolayı işlem yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
IskelePolisDenetim
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