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İskele'de asayiş ve trafik denetimi

İskele'de asayiş ve trafik denetimi

29 Eylül 2019 Pazar 12:38
İskele'de asayiş ve trafik denetimi

28.09.2019 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirilmiştir.

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri ve kumarhanelerde gerçekleştirilen kontroller sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 175 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 59 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor edilirken bir araç ise trafikten men edilmiştir.

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