İşçi lojmanında hırsızlık

Haspolat’da işlenen ev açma ve sirkat suçları ile ilgili tutuklanan zanlı Necmettin Sönmez bugün mahkemeye çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, tahkikatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

İddialara göre,19 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda zanlı Necmettin Sönmez, Talat Özakan’ın mandırasında bulunan işçi lojmanlarında Sheraz Hussain’in kaldığı odaya girerek komodinin çekmecesinden Hussain’in cüzdanını, içerisindeki 700 TL parayı ve Samsung S8 marka cep telefonunu sirkat etti. Lefkoşa kaza mahkemesinden alınan derdest emri gereği tutuklanan zanlı Necmettin Sönmez’in tasarrufunda çalınan cep telefonu bulunarak emare alındı. Sönmez ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etti.