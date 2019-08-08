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İşçi diye geldi sapık çıktı

Girne’de meydana gelen cinsel saldırı suçundan tutuklanan ve ülkemize yurtdışından çalışmak için ön izinli gelen zanlı Ramazan Özdeğirmenci bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

İşçi diye geldi sapık çıktı

Girne’de meydana gelen cinsel saldırı suçundan tutuklanan ve ülkemize yurtdışından çalışmak için ön izinli gelen zanlı Ramazan Özdeğirmenci bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:31
İşçi diye geldi sapık çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen cinsel saldırı suçundan tutuklanan ve ülkemize yurtdışından çalışmak için ön izinli gelen zanlı Ramazan Özdeğirmenci bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının Girne’de meydana gelen cinsel saldırı suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının Girne’de Ersin Aydın Sokak’ta yaya olarak yürüyen bir kadını takip ettiğini, daha sonra önüne geçip göğüslerini sıktığını, ardından bir elini müştekinin özel bölgesine, diğer eliyle de müştekinin kalçasına dokunmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Zanlının müştekiyi yere düşürdüğünü ve akabinde darp ettiğini söyleyen polis memuru, müştekinin çığlık ve imdat çağrıları üzerine zanlının çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise telim edildiğini belirtti. Olay yerine giden polis ekiplerinin zanlıyı tutukladığını kaydeden polis, yapılan kontrolde zanlının 147 promil alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının çalışmak için ön izinle KKTC’ye geldiğini, ancak bu olaydan sonra çalışma izni işlemlerinin durdurduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 2 ay süreyle cezaevine gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan ÖzdeğirmenciTaciz
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