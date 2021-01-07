İş yerinin parasını çaldılar iddiası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ruslan Yuldashev ve Hidayet Duran tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan huzurunuzda bulunan zanlılar Ruslan Yuldashev ve Hidayet Duran müstahdem tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, 2019 yılı Mart ayı içerisinde Lefkoşa'da faaliyet göstermekte olan Çangar Motors isimli iş yerinin müstahdemleri olan Lefkoşa'da sakin Ruslan Yuldashev ve Hidayet Duran’ın O.D' ye ait SA 579 plakalı aracın lastik değişimi ve tamiratı için söz konusu şahıstan aldıkları toplamda 1500 EURO parayı işyerine yatırmayarak sirkat ettiklerini söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlıların 6 Ocak 2021 tarihinde tutuklandıklarını ve aleyhlerinde soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru Burçin Korgan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini ve ifadelerinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlarını 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.