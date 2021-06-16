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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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İş yerinden zimmetine para geçirmekle suçlanıyor

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İsmail Hakan bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 18:50
İş yerinden zimmetine para geçirmekle suçlanıyor
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İsmail Hakan bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, olguları aktardı. Polis, zanlı İsmail Hakan’ın müstahdem tarafından sirkat suçuyla methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlı İsmail Hakan’ın 2020- 5 Haziran 2021 tarihleri arasında müstahdemi olduğu Tamçağ LTD. isimli işyerinde haşere ilaçlama bölümünde çalışan zanlının şirket adına tahsil ettiği 31 bin TL’yi zimmetine geçirdiğini anlattı. Polis, zanlının tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının benzeri suçtan teminatı olduğunu ve çalışma izninin iptal edildiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.  

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Hakan
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