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İş yerinde kanunsuz silah!

Girne’de meydana gelen kanunsuz ateşlı silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Veli Umut Erkan ile Birdağ Yurdaışık dün mahkemeye çıkarıldı.

27 Ekim 2022 Perşembe 22:15
İş yerinde kanunsuz silah!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen kanunsuz ateşlı silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Veli Umut Erkan ile Birdağ Yurdaışık dün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cenk Özyay olayla ilgili olguları aktardı.

Özyay, 26.10.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında Girne'de faaliyet gösteren Pars isimli otogaleride Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; bir adet 9 mm çapında tabanca ile tabancaya ait bir adet şarjör ve 7 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, operasyon kapsamında her iki zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, ele geçirilen silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini, soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, bir gün süre talep etti.

Mahkeme zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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