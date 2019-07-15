İş yeri sahibinin samimiyetine güvenerek hırsızlık yaptı

28.6.2019 tarihinde saat 10.30 raddelerinde, Gazimağusa’da Gülsüm Annaç ’ ın çalıştırdığı bisikletçi dükkânının avlusuna izinsiz giren Gazimağusa sakini Aytekin Yücel (E-45), işyerinin arka avlusunda bulunan hurda halindeki Bost marka gazlı şofben ile 25 kg demir parçasını sirkat etti. Adı edilen şahıs sirkat etmiş olduğu şofben ve demirleri aynı gün Gazimağusa sakini hurdacı Veli Sarı’ya 55 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin etti.

Olayın polise intikal etmesinden sonra aleyhinde derdest müzakeresi temin edilen Aytekin Yücel 14.7.19 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 15.7.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Erman Sennaroğlu yemin tahtında verdiği şahadette, zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini suçunu kabul ettiğini, iş yeri sahibinin ara sıra kendisini arayarak hurda eşya vermesi nedeniyle samimiyetine güvenerek bahse konu eşyaları aldığı izahatında bulunduğunu aktardı.

Meselenin tahkikatını tamamladığını belirten Sennaroğlu zanlının teminatla serbest kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Hazan Aksun, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 2000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 50000 TL şahsi kefalet senedi imzalamak suretiyle serbest kalması yönünde emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı hükümsüz tutuklu olarak bir ay süreyle merkezi ceza evine gönderildi. (MHA)