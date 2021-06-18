İş yapmak için girdiği evden altın çaldı, kuyumcuya ve arkadaşına sattı

Marangozluk işi yapmak için girdiği evden 1 adet altın erkek nişan yüzüğü ile 1 adet altın zinciri sirkat eden Mehmet Altıntaş şikâyet üzerine derdest emri gereği 15.06.21 tarihinde tutuklanmış ve 16.06.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Sürdürülen tahkikatta mesele ile bağlantısı olduğu belirlenen İbrahim Şifa isimli şahıs da 17.06.21 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandı.

Her iki zanlı bugün 18.06.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde ayrı ayrı yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada ilk olarak zanlı 1 ikametgahtan sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Gökhan Kol, zanlının 13.06.21 tarihinde marangozluk işi için C.S isimli şahsın evine gittiğini, mutfak bankosu üzerindeki mikrodalga’nın üzerinde bulunan 1 adet 14 ayar kral kolyesi diye bilinen altın zinciri ve üzerinde takılı 1 adet beyaz altın erkek nişan yüzüğünü sirkat ettiğini ve ayni gün altın zinciri zanlı 2‘ye 200 TL karşılığı satarak sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Zanlının 14.06.21 tarihinde Gazimağusa Kaleiçi bölgesinde bir kuyumcuya giderek sirkat etmiş olduğu beyaz altın erkek nişan yüzüğünü 480 TL karşılığı satıp sahtekarlıkla yeniden para temin ettiğine değinen tanık polis, olayın 15.06.21 tarihinde polise rapor edilmesi sonrasında zanlı 1’in ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini belirten tanık polis, 16.06.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında iki gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Temin edilen süre içerisinde sirkat edilen altınların bulunup emare alındığını ancak temin edilen paranın harcanması nedeniyle bulunamadığına değinen tanık polis, aranmakta olan zanlı 2’nin de 17.06.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirterek tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün daha tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Sonrasında hırsızlık mal kabulü ve sahtekarlıkla mal temini suçlamasıyla zanlı 2 konumundaki İbrahim Şifa yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren ayni polis mensubu zanlı 2’nin 13.06.21 tarihinde zanlı 1’den hırsızlık olduğunu bildiği 1 adet kral kolyesi diye bilinen 14 ayar altın zinciri 200 TL karşılığı satın aldığını ve 14.06.21 tarihinde Gazimağusa’da bir kuyumcuya 3500 TL karşılığı satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Zanlı 2’nin 17.06.21 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğine dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı 2 aleyhine de 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şehadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlı 2’nin de 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)