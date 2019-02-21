İş kazası: Kaburgaları kırıldı

20.02.2019 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Değirmenlik'de, Süleyman ELYELİ (E-36), Telekomünikasyon Dairesi adına telefon hattı çekmek için 5 metre yüksekliğindeki telefon direğine merdiven ile çıkıp kemer ile direğe bağlandıktan sonra eski telefon hattını kestiği esnada direğin kırılarak direkle birlikte yere düşmesi sonucu yaralanmıştır. Süleyman ELYELİ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaburgalarında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.