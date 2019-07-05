İş kazası: İki eli ve yüzü yandı

04.07.2019 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Sabor Restoranda aşçı olarak çalışmakta olan Emrah YILMAZ (E-32), ızgara ve ocağın ısınması için ateşleme yaptığı esnada ızgaranın aniden alev alması sonucu iki eli ve yüzünde birinci derecede yanıklar oluşmuştur. Bahse konu şahıs kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.