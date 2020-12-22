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İş kazası!

Şemsettin BAYRAKTAR yoğun bakımda!

22 Aralık 2020 Salı 15:15
İş kazası!
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21.12.2020 tarihinde saat 11:15 sıralarında Lefkoşa’da Ayvalık sokak üzerinde bulunan inşaatı devam etmekte olan apartmanın 2. Katındaki pencere içerisinde alüminyum işlerini yapmakta olan Şemsettin BAYRAKTAR (E-19) dengesini kaybederek yaklaşık 7.60 metre yükseklikten moloz yığınlarının üzerine düşerek yaralanmıştır.

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Şemsettin BAYRAKTAR kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Iş Kazası
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