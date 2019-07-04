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İş kazası: 1 yaralı

İş kazası: 1 yaralı

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:55
İş kazası: 1 yaralı

03.07.2019 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, İskele’de yapımı devam eden Cyprus Preminyum Otelin inşaatında çalışmakta olan Mehmet BİRİNCİ (E-42), profil merdiven üzerinde elektrik tesisatı işi yaptığı sırda merdivenin kayması sonucu 2.5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralanmıştır. Mehmet BİRİNCİ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde sağ kalça kemiği kırığı teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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