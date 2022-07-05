banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Haziran ayı hayat pahalılığı açıklandı
Haziran ayı hayat pahalılığı açıklandı
Kıb-Tek kesintilerin geceyarısı itibarıyla azalacağını duyurdu
KIB-TEK: Kesintiler azalacak
Lefkoşa'ya ateş düştü... Genç yaşta hayatını kaybetti
Lefkoşa'ya ateş düştü...
Üstel: “Elektrik kesintilerinin baş müsebbibi, yakıt ihalesini üstlenen ancak taahhütleri yerine getiremeyen firmadır”
“Bu akşam itibariyle rutin enerji...
Hava sıcaklığı yüksek devam edecek
Hava sıcaklığı yüksek devam edecek
banner405

İş kazası: 1 ağır yaralı

05 Temmuz 2022 Salı 15:35
İş kazası: 1 ağır yaralı

04.07.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, Ali DEMİR (E-41) asansorün tavanı üzerinde güvenlik kamera sistemini kontrol ettiği sırada, asansörün devrilmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksekten düşen şahıs yoğun bakıma alındı
Yüksekten düşen şahıs yoğun bakıma alındı
Haspolat’ta hırsızlık
Haspolat’ta hırsızlık
Girne’de uyuşturucu…
Girne’de uyuşturucu…
40 yaşında canına kıydı
40 yaşında canına kıydı
Ani ölüm
Ani ölüm
Cinayet davası için karar tarihi belirlenecek
Cinayet davası için karar tarihi belirlenecek
Seri hırsız zanlısı 3 gün tutuklu kalacak
Seri hırsız zanlısı 3 gün tutuklu kalacak
Eski kız arkadaşını darp etme suçundan mahkemeye çıkarıldı
Eski kız arkadaşını darp etme suçundan mahkemeye çıkarıldı
Yaralanmalı kaza ile ilgili tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı
Yaralanmalı kaza ile ilgili tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim