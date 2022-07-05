İş kazası: 1 ağır yaralı

04.07.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, Ali DEMİR (E-41) asansorün tavanı üzerinde güvenlik kamera sistemini kontrol ettiği sırada, asansörün devrilmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.