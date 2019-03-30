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İş bulmak için güneye kaçak geçeceklerdi

İş bulmak için güneye kaçak geçeceklerdi

30 Mart 2019 Cumartesi 12:57
İş bulmak için güneye kaçak geçeceklerdi

İş bulmak için güneye kaçak geçeceklerdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi 30 Mart 2019 tarihinde, ihlal eden zanlılar Hassan Fahs, Mohamad Zreik, Khodor Zreik askerler tarafından tutuklanarak polise teslim edildi. Zanlılar bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Döşemeci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşemeci huzurda bulunan zanlılar Hassan Fahs, Mohamad Zreik, Khodor Zreik'in 30 Mart 2019 tarihinde, saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa'da yiğitler burcu bölgesinde bulunan ve askeri yasak bölge olan Taksim sahası içerisinde bölgedeki askerler tarafından tespit edilerek polise teslim edildiğini söyledi. Döşemeci mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etap da zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar güneye iş bulmak için geçmek istediklerini belirttiler.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 30.03.2019 14:26
Anahtar Kelimeler:
Hassan FahsMohamad ZreikKhodor ZreikGüney KıbrısKacak
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