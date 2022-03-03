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İntikam almak için yapmış

Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temin Etmeye Teşebbüs Suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Şahan Cemil Yüksek tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Mart 2022 Perşembe 13:34
İntikam almak için yapmış

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temin Etmeye Teşebbüs Suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Şahan Cemil Yüksek tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlı Şahan Cemil Yüksek’in Sahte Belge Düzenleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temin Etmeye Teşebbüs Suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14 Şubat 2022 tarihinde, Girne'de sakin Şahan Cemil Yüksek’in daha önceden bilgisayar ortamında gerçeğe aykırı bir şekilde sahte olarak düzenlemiş olduğu F-121 Maliye Makbuzu formunu cep telefonunda bulunan ve internet ortamında faaliyet gösteren Whatsapp isimli mesajlaşma programı üzerinden Gönyeli'de sakin M. S.'na (K-20) göndererek tedavüle sürdükten sonra konu şahsın erkek arkadaşı olan M.Ş.’dan (E-20) 1823 TL para talep etmek suretiyle sahtekârlıkla para temin etmeye teşebbüs ettiğini söyledi.  Polis, olayın polisin bilgisine 02.03.2022 tarihinde geldiğini ve tutuklanan zanlının, arasında husumet olan M.Ş’den intikam almak için bu yola başvurduğu izahatında bulunduğunu belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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