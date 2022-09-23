banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama!
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama!
Sınırüstü'nde feci kaza:1 Ağır yaralı
Sınırüstü'nde feci kaza: 1 Ağır...
Akaryakıtta indirim
Akaryakıtta indirim
Başbakan Ünal Üstel’den “emirname” açıklaması…
Başbakan Ünal Üstel’den “emirname” açıklaması…
Kongoluları bile vatandaş yapmışız!
Kongoluları bile vatandaş yapmışız!
banner404
Flaş Haber
Akaryakıtta indirim
Kapat

İnternet yüzünden arkadaşını 3 kez bıçakladı

Taammüden Katilliğe Teşebbüs ve Ağır Yaralama suçlarından tutuklanan zanlı Leonard Chima Ehımare ve zanlı Patrick Arinze Okemahalam bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Eylül 2022 Cuma 18:12
İnternet yüzünden arkadaşını 3 kez bıçakladı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Taammüden Katilliğe Teşebbüs ve Ağır Yaralama suçlarından tutuklanan zanlı Leonard Chima Ehımare ve zanlı Patrick Arinze Okemahalam bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan, zanlı Leonard Chima Ehımare’nin Taammüden Katilliğe Teşebbüs ve Ağır Yaralama suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, huzurda bulunan zanlı Leonard Chima Ehımare’nin 14.09.2022 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa'da, Sht.Hasan Yılmaz Sokak Osman Hacet Apartmani Blok 5 Daire 6 Hamitköy adresindeyken internet kullanımından ötürü oluşan sözlü tartışma esnasında kendisini sol kolundan yaralayan ayni yerde sakin zanlı Patrick Arinze Okemahalam’ın

 (E-30) elinden almış olduğu toplam uzunluğu 33 cm ağız uzunluğu ise 20 cm olan bıçakla, adı edilenin sırtına 3 kez sokup çıkarmak sureti ile öldürmeye teşebbüs edip, ağır şekilde yaraladığını anlattı. Polis, yaşanan meselenin hemen akabinde zanlının olay mahallinde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, iki zanlının da gönüllü ifade verdiğini, yasal statüleri olduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların  davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 4 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 70’şer bin TL tutarında nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlık suçundan 7 gün daha tutuklu kalacak!
Hırsızlık suçundan 7 gün daha tutuklu kalacak!
Bıçakla yaralamadan tutuksuz yargılanacak!
Bıçakla yaralamadan tutuksuz yargılanacak!
Çayönü - Köprülü arasında yangın
Çayönü - Köprülü arasında yangın
Kanunsuz avlanma!
Kanunsuz avlanma!
Gazimağusa’da feci olay!
Gazimağusa’da feci olay!
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
40 yaşında hayatını kaybetti
40 yaşında hayatını kaybetti
Kumarhaneye girmeleri yasak olan 5 kişi hakkında yasal işlem
Kumarhaneye girmeleri yasak olan 5 kişi hakkında yasal işlem
Ani ölümler hız kesmiyor
Ani ölümler hız kesmiyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim