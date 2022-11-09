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İnsan kaçakçısı mahkemeye çıktı!

09 Kasım 2022 Çarşamba 15:47
İnsan kaçakçısı mahkemeye çıktı!

(Kamalı Haber) - İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlı Sheıd İmran, Askeri Mahkeme huzuruna çıkarılarak, aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlı Sheıd İmran’ın Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etme ve İnsan kaçakçılığı suçundan methaldar olduğunu belirtti. Kuşak, 06.11.2022 tarihinde saat 01.00 sıralarında Kırıkkale köyünde yabancı uyruklu 5 kişinin görevli askerler tarafından birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri sırada suçüstü tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlılardan yapılan sorgulamalarında 2022 ayı içerisinde saat 21.00’de ismini bilmedikleri sakallı erkek bir şahsın kendilerini, markasını bilmedikleri kırmızı renkli salon araç ile yasal olmayan yollardan KKTC topraklarından çıkış yapmaları için olay yerine gittiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, 7.11. 2022 tarihinde alınan ihbar üzerine konu aracın Lefkoşa’da olduğunun öğrenildiğini ve operasyon sonucu zanlının da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar, soruşturulacak kişiler ile alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Murat Soytaç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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