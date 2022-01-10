İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6 ay hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın işlediği İnsan Kaçakçılığı suçunun ciddi suçlardan olduğuna değindi. Soytaç, sanık Mustafa Kaddour’un biri 15 yaşında çocuk olan 19 kişiyi, Alanya sahilinden 6 saat süren elverişsiz bir tekneyle Güneşköy sahiline getirdiğinin altını çizdi. Soytaç, sanığın, 19 göçmenin hayatını tehlikeye attığını ve bu suçu 2 bin dolar para karşılığında işlediğine dikkat çekti. Soytaç, sanığın biri çocuk 19 kişinin hayatını tehlikeye atmasını, fazla yüklü bir tekne ile 6 saatten fazla süren yolculuğa gece çıkıp riski artırmasını ve para karşılığında bu suçu işlemesini sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Soytaç, oybirliği ile 3 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.