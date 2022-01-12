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İnsan kaçakçılığı zanlısı tutuksuz yargılanacak

12 Ocak 2022 Çarşamba 15:45
İnsan kaçakçılığı zanlısı tutuksuz yargılanacak

(12-01-2022...MHA) 27.12.21 tarihinde Girne’de bir cadde üzerinde bulunan toprak alan içerisinde bir tır aracın dorsesinde bulunan 6 erkek şahsı kullanımındaki aracına alarak ayni gün saat 16.00 raddelerinde Çayönü köyünün güneyinde Ahna bölgesinde maddi olanak sağlamak maksadıyla 1’inci derecede askeri yasak bölgeyi ihlallerine ve koşarak GKRY bölgesine geçmelerine yardımcı olan ayni gün H.D isimli şahıs Güvercinlik’te tespit edilerek derdest emri gereği polis tarafından tutuklanmıştı.

O günden beri tutuklu bulunan zanlı, bugün 12.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “insan kaçakçılığı” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mahir Türe, zanlının 27.12.21 tarihinde öğle saatlerinde Girne’de bir cadde üzerinde bulunan toprak alan içerisinde bekleyen bir tır aracın dorsesi içerisinde bulunan 6 kişiyi aracına alarak Çayönü köyünün güneyinde Ahna bölgesinden 1’inci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek koşmak suretiyle GKRY bölgesine geçmelerini sağlamak suretiyle maddi olanak sağladığını söyledi. Ayni gün tutuklanan zanlının kullanımındaki aracına ve yapılan üst aramasında cebinde bulunan 8,400 T.L ve cüzdanı içerisindeki 42 T.L paraya cep telefonuna emare olarak el konulduğunu belirten tanık, zanlının ayni gün tutuklandıktan sonra polise gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

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Ara bölgede faaliyet gösteren bilgi değişim ofisi ile yapılan yazışmalarda zanlının GKRY bölgesine geçmelerini sağladığı 6 kişinin ayni gün ve ayni saatlerde GKRY polisi tarafından tutuklanarak göçmen kamplarına yerleştirildiklerinin ve isim bazında kimler olduğunu belirlendiğini söyleyen tanık, sorulması istenen sorularla ilgili yazılan yazıya bilgi değişim ofisinden ve cep telefonuyla ilgili Data şubesine yazılan yazılara henüz bir cevap alınamadığını belirtti.

Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesi ile ilgili yapılan teyit ve incelemede doğruları söylemediğinin tespit edildiğine, alınan 5 ifade ve 3 tanığın açık ifadesinin zanlı aleyhine olduğunu belirten tanık polis, 07.01.22 tarihinde bahse konu Tır aracın Gazimağusa’da limanında tespit edildiğin, gereken incelemelerin yapıldığını, Tır şoföründen yapılan sorgulamada mesele ile ilgili aranmakta olduğu belirtilen şahsın 27.12.21 tarihinde gemiyle gelen bahse konu Tır aracın şoförü olduğu ve 07.01.22 tarihinde ayni Tır ile  Gazimağusa limanına yeniden gelmesi beklenirken gelmediği ve bundan sonra da gelmeyeceği yönünde Tır aracı kullanan şoföre bilgi verildiğinin tespit edildiğini söyledi.

KKTC vatandaşı olan zanlının tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı olmadığına dikkat çeken tanık, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 15 bin T.L nakdi teminat yatırması, haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber iki şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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