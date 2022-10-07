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İnsan kaçakçılığı zanlısı tutuklu yargılanacak

Alayköy’de İnsan kaçakçılığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mohammad Kamil Ali Ali mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ekim 2022 Cuma 14:25
İnsan kaçakçılığı zanlısı tutuklu yargılanacak

(Kamalı Haber) - Alayköy’de İnsan kaçakçılığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mohammad Kamil Ali Ali mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, İnsan kaçakçılığı suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 26.09.2022 tarihinde Alayköy'de meydana gelen "Ağır bir cürüm İşlemek İçin Gizli ittifak" suçu ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada; Irak uyruklu Mohammad Kamil Ali Ali'nin (E-46) yardımı ile Girne'de sakin taksi şoförü Murat Aslan (E-49) ve Mehmet Durmaz'ın (E-28) kullanımında bulunan taksi araçlarla aranmakta olan ve isimleri tespit edilen Irak vatandaşı 8 kişiyi konu tarihte Alayköy'de 20 Temmuz caddesi üzerine getirilerek adı edilenlerin 1.Derece Askeri Yasak Bölge'yi ihlal edip Güney Kıbrıs’a geçişlerini sağlayıp insan kaçakçılığı suçunu işlediğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, adı edilen zanlının derdest emri gereği Girne’de tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Irak’ta turizm acentesi olduğunu ve bu acente aracılığı ile anlaştığı kişileri yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçirdiğini anlattı.

Polis, zanlının turist statüsünde olduğunu belirtip, tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Insan Taciri
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