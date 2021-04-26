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İnsan kaçakçılığı zanlıları 8 gün daha poliste kalacak

Güneşköy’de Türkiye’den yasadışı yollardan gelecek olan Suriyelileri alıp Güney Kıbrıs’a geçirmek için gizli ittifak yaptıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Hasan Şanverdi ve Cuma Demir yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:17
İnsan kaçakçılığı zanlıları 8 gün daha poliste kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Sadi Sancak olayla ilgili bulguları aktardı.

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Sancak, 22 Nisan 2021 tarihinde Güneşköy'de, Eroza Tatil Köyü sahilinde, Lefkoşa'da sakin zanlı Hasan SANVERDİ ve Cuma DEMİR, kullanmakta oldukları YB 665 ve HS 877 plakalı araçları ile sahile gelip, henüz kimliği tespit edilemeyen Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir şahıs ile irtibata girip, Türkiye'den deniz üstünden yasa dışı olarak KKTC'ye gelmek isteyen toplam 16 Suriye uyruklu mültecileri almak için anlaştıklarını söyledi.

Polis zanlıların sahilde konu mültecileri beklemeye başladıkları sırada suçüstü yakalandıklarını aktardı.

Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini ancak alınan ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca zanlıların suç ortağı olan kişi veya kişilerin olabileceğini belirterek bu bağlamda zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Güley Süleymanoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
GüneşköyInsan KaçakçılığıHasan şanverdiCuma Demir
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