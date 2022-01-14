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İnsan kaçakçılığı suçu işleyen beş zanlı tutuklandı

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Kadir Akbulut, Ulusay Fellahoğlu, Dündar Saldıray, Hasan Denizgezer ve Salih Özçırak bugün mahkemeye çıkarıldı.

14 Ocak 2022 Cuma 20:42
İnsan kaçakçılığı suçu işleyen beş zanlı tutuklandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Kadir Akbulut, Ulusay Fellahoğlu, Dündar Saldıray, Hasan Denizgezer ve Salih Özçırak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil zanlılarla ilgili iddiaları aktardı.

Polis çavuşu Şengül, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yapılan tespitte Girne deniz açıklarında zodiac botta iki erkek şahıs görüldüğünü belirtti. Polis, kıyılarda devriye görevine başladıklarını, balıkçı barınağı yakınında park halinde bulunan Mercedes marka araçta bekleyen zanlı Kadir Akbulut’un tespit edildiğini ifade etti. Polis, zanlının gözaltına alındığını, cep telefonunda yapılan inceleme sonucu Ulusay Fellahoğlu’na ulaşıldığını açıkladı. Polis, Fellahoğlu’nun da tespit edilerek, gözaltına alındığını belirtirken, adli şube içerisinde cep telefonunu yere atarak kırdığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sopnucu Fellahoğlu’nun esas cep telefonunu bulduklarını, yapılan DATA incelemesi sonucu Salih Özçırak, Hasan Denizgezer ve Dündar Saldıray’a ulaştıklarını açıkladı. Polis, diğer üç  zanlının da gözaltına alınarak, cep telefonlarının inceleme altına alındığını söyledi. Polis, yapılan inceme sonucu Salih Özçırak’ın cep telefonunda diğer 4 zanlı ile yaptığı görüşmelere dair ses kaydı tespit edildiğini belirtti. Polis, ses kaydında zanlıların mültecileri ve kaptanları nereye bırakacaklarına dair plan yaptıklarını, olayla ilgili tüm detayların olduğunu açıkladı.  Polis, ayrıca Özçırak’ın cep telefonunda Türkiye’den bir kaptanın konum attığına dair tespit yapıldığını, söz konusu konuma gidildiğini ve bir erkek kazağı bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis,   suçla bağlantılı 3 kişinin daha arandığını, bunlardan birinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer ikisiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü de ifade eden polis, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir AkbulutUlusay FELLAHOĞLUDündar SaldırayHasan DenizgezerSalih Özçırak
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