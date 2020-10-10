İnsan kaçakçılığı suçlamasında tutuklu sayısı dörde yükseldi

6.10.20 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Karpaz bölgesinde Avtepe köyü deniz sahiline aynı anda iki ayrı tekne tarafından bırakılan 21 yetişkin ve 11 çocuktan oluşan Suriye uyruklu mülteci grubu 7.10.20 akşamı saat 20.45 raddelerinde bölge sakinlerinin ihbarı doğrultusunda Avtepe köyü yakınlarında arazide tespit edilmişlerdi. 21 yetişkin tutuklanırken 11 çocuk gözaltına alınmış olup halen bakım altındadırlar.

Sürdürülen tahkikat sonucu 7.10.20 tarihinde mesele ile ilgili bağlantısı olduğu gerekçesiyle Dipkarpaz sakini Davut Zengin, Gazimağusa sakinleri Süleyman Barut ile Kadir Can Barut tutuklanmış ve insan kaçakçılığı suçu ile ilgili olarak çıkarıldıkları İskele kaza mahkemesinde haklarında 1 ve 6 gün olmak üzere toplam 7 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Sürdürülen soruşturmada olay günü halen poliste tutuklu bulunan D.Z ve zanlı arasında telefon görüşmeleri olduğunun belirlenmesi üzerine 9.10.20 tarihinde polise celp edilerek sorgulanan Dipkarpaz sakini Serhat Borak’ın tutarsız ve çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle aynı gün mesele ile ilgili olarak polis tarafından tutuklandı.

Zanlı S.B bugün 10.10.20 tarihinde insan kaçakçılığı suçlamasıyla ilgili olarak Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edilmiştir.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan İskele polis müdürlüğü adli şubede görevli PM Celil Gülyaprak yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye detaylı bilgi verdi. Sürdürülen soruşturmada zanlının olay akşamı Avtepe köyü yakınlarında görüldüğüne dair bilgi edinilmesi ve poliste tutuklu bulunan zanlı D.Z ile aralarında dikkat çekici telefon görüşmeleri yapıldığının belirlendiğine dikkat çeken PM Gülyaprak, 9.10.20 tarihinde polis tarafından sorgulanan zanlının çelişkili ve tutarsız ifadeler vermesi üzerine aynı gün tutuklandığını söyledi.

Mesele ile ilgili olarak bir van aracın emare alındığını, aranmakta olan şahısların olduğunu, kamera kayıtları incelemelerinin devam ettiğine vurgu yapan PM Gülyaprak, son zamanlarda artış gösteren Türkiye, KKTC ve GKRY güzergâhında sürdürülen insan kaçakçılığı suçları ile ilgili birçok araştırma ve ifade temin edileceğine değindikten sonra zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)