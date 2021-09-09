İnsan kaçakçılığı iddiasıyla tutuklanan 2 şahıs tutuklu yargılanacak

25.08.21 tarihinde Tatlısu köyü balıkçı barınağı civarında yapılan operasyonda yasal olmayan bir limandan KKTC’ye giriş yaptıkları belirlenen yaşları 16 ile 33 arasında Suriye uyruklu 17 mültecinin tespit edilerek tutuklanması ile ilgili sürdürülen tahkikatta olayla bağlantıları olduğu tespit edilen Halit Tepe ve Mehmet Sait Kurt tutuklanmıştı.

Tutuklandıkları günden beri mahkeme emriyle poliste tutuklu kalan zanlılar bugün 09.09.21 tarihinde insan kaçakçılığı, onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapmaya yardımcı olma ve sokağa çıkma yasasına aykırı harekette bulunma suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak 1 ay süreyle merkezi cezaevine gönderildiler.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi vermek üzere polis memuru Hasan Derman’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde alınan bilgi doğrultusunda 25.08.21 tarihinde Tatlısı balıkçı barınağı civarında yapılan operasyonda KKTC’ye onaylanmış olmayan bir limandan KKTC’ ye giriş yaptıkları belirlenen yaşları 16 ile 33 yaş arasında Suriye uyruklu 17 mültecinin tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada mültecilerin yasal olmayan yollardan KKTC’ye giriş yapmalarına yardımcı oldukları gerekçesiyle zanlıların tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık polis, olay esnasında zanlıların kullanımında olan araç ve telefonların emare olarak alındığına, zanlı 1’in itiraf niteliğinde, zanlı 2’nin ise çelişkili gönüllü ifade verdiğine işaret etti.

Temin edilen tutukluluk süresi içerisinde yapılan icraatlar ile ilgili de mahkemeye detaylı bilgi aktaran tanık polis, bu sürede 25 ifade temin edildiğini, 10 kişiyle fikir alışverişinde bulunulduğunu, GSM operatörüne yazı yazıldığını, cep telefonların da incelenmek üzere data şubesine gönderildiğini, zanlıların verdiği gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapıldığını, ayrıca yapılan tanıtma merasiminde 4 mültecinin zanlı 1’i, 8 mültecinin de zanlı 2’yi görüp tanıdığını ve KKTC’ye girişlerinde zanlıların kendilerine yardımcı oldukları yönünde beyanları olduğunu belirtti.

Zanlılara aleyhlerinde getirilen suçlamalarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlı 1’in kabul, zanlı 2’nin ise ret yönünde cevap verdiğini söyleyen tanık polis, KKTC vatandaşı olan zanlı 1’in benzeri suçları olduğunu, zanlı 2’nin ise 30.09.21 tarihinde sona erecek öğrenci izniyle KKTC’de bulunduğuna dikkat çekti.

Meselenin ağır ceza mahkemesi yargı alanına girdiğine ve ağır bir suç olduğuna vurgu yapan tanık polis, benzeri suçlardan aleyhine dosya tanzim edilen zanlı 1 ile öğrenci izni kısa bir süre sonra sona erecek zanlı 2’in yargılanmadan kaçma ihtimallerinin yüksek olduğuna dikkat çektikten sonra ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla 1 ay süreyle merkezi cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla ve her ne şartlarda olursa olsun 1 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi.(MHA)