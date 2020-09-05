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İnsan kaçakçılarının tekne ile KKTC’ye mülteci taşıması engellenemiyor

05 Eylül 2020 Cumartesi 16:26
İnsan kaçakçılarının tekne ile KKTC’ye mülteci taşıması engellenemiyor
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4.09.20 tarihinde, saat 22.00 raddelerinde Gazimağusa’ da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde polis tarafından yapılan devriye esnasında KKTC’ ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 7 erkek şahıs tutuklandı.

PCR testleri yapılan ve henüz sonuçlanmaması nedeniyle poliste alıkonan zanlıların bugünkü duruşması yargıcın izin vermesiyle gıyaplarında yapıldı ve haklarında üçer gün poliste tutuklu kalmaları emri verildi.

Bugün 5.9.20 tarihinde, Gazimağusa kaza mahkemesinde zanlıların gıyabında görüşülen tutukluluk emri temini duruşmasında iddia makamı adına polis memuru Engin Yıldız yemin altında verdiği şahadette, olgularla ilgili bilgi verdi.

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Zanlıların 4.9.20 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Gazimağusa’ da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde devriye görevinde bulunan bir polis ekibi tarafından tespit edildiklerini söyleyen tanık polis Yıldız, yapılan muhaceret kontrollerinde KKTC’ ye kanunsuz yollardan giriş yaptıklarının belirlenmesi üzerine tutuklandıklarını ve poliste gözetim altında tutulduklarını söyledi.

Zanlılara PCR testi yapıldığını ancak neticenin çıkmaması nedeniyle mahkeme huzuruna getirilemediklerine değinen PM Yıldız, zanlıların ifade vermediğini, 3.9.20 tarihinde 7 kişi olarak bir tekne ile bilmedikleri bir yerden KKTC’ ye geldiklerine dair sözlü beyanda bulunduklarını belirtti.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu ve ihraç işlemleri için çalışma başlatıldığına vurgu yapan tanık polis Yıldız, tahkikatının salimen devam edebilmesi maksadıyla zanlılar aleyhine gıyaplarında üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Hasan Dağlı, poliste tutuklu bulunan zanlıların tutukluluk sürelerinin üçer gün daha uzatılması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
KktcSuriyeKacak
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