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İnsan kaçakçıları yargılanıncaya değin cezaevine gönderildiler

24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:02
İnsan kaçakçıları yargılanıncaya değin cezaevine gönderildiler
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3 SURİYELİ ŞAHSI LİMANDAN KAÇIRMA TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMUŞLARDI

16.8.20 tarihinde, saat 15.45 raddelerinde Gazimağusa liman çıkışından çıkmakta olan TLT 571 plakalı araç içerisinde yapılan aramada yanlarında kimlik ve pasaportları bulunmayan ve KKTC’ye muhaceret işlemi yaptırmadan giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişi ile olayla bağlantısı oldukları tespit edilen zanlı 1 Ahmet Taşkıran, araç sahibi zanlı 2 Ahmet Uyur ve araç sürücüsü zanlı 3 Mehmet Hamza Metin tutuklanmıştı.

Suriyelilere yardımcı oldukları nedeniyle tutuklanan Zanlı 1, zanlı 2 ve zanlı 3 17.8.20 tarihinde İnsan kaçakçılığı ve muhaceret memurundan izinsiz KKTC’ye girmek suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılırken, Suriye uyruklu 3 kişinin PCR testi sonucunun alınamaması nedeniyle tutukluluk duruşması yargıcın izin vermesiyle gıyaplarında yapılmış ve haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

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Zanlıların 3 günlük tutukluluk sürelerinin dolmasıyla 20.8.20 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna yeniden çıkarılmışlardı. Sanıkların yargılanıncaya değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmelerini talep eden iddia makamının bu talebi zanlı 2 ve zanlı 3 avukatları tarafından kabul görmedi ve itirazda bulunmaları üzerine duruşma içerisinde duruşma yapıldı.

İki gün süren duruşma esnasında suçunu kabul eden zanlı 1 dışında zanlı 2 ve zanlı 3’ ün avukatları müvekkillerini tanık kürsüsüne çıkarmak suretiyle iddia makamı tarafından istintaka tabi tuttu. Bu süre içerisinde savunma avukatı tanıklar çağırmak suretiyle müvekkillerinin yargılanmak maksadıyla mahkemede hazır bulunacakları konusunda şahadet sunmaya çalıştı. Tutuksuz yargılanabilmeleri için her türlü teminatı karşılayabileceklerini belirtmek maksadıyla zanlı 2 ve zanlı 3, şahadet vermek üzere mahkeme huzuruna üçer tanık çıkardı.

2 gün süre duruşma sonunda zanlıların tutuklu mu yoksa tutuksuz mu yargılanacaklarının kararı kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler tarafından 24.8.20 tarihine ertelenmişti.

Bugün 24.8.20 tarihinde kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler duruşmanın kararını açıkladı ve 3 zanlının ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 15 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi.  (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet TaşkıranAhmet UyurMehmet Hamza Metin
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