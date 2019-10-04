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İnsan kaçakcıları 3 gün daha tutuklu

İnsan kaçakcıları 3 gün daha tutuklu

04 Ekim 2019 Cuma 15:51
İnsan kaçakcıları 3 gün daha tutuklu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan adam kaçırmak için gizli anlaşma yapan zanlılar Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz, Kıngsley Enow Besone, Madeleıne Jeanne Ebelle Koko, Shella Nakah Penn ve Muhammad Zahid’in ardından zanlı Alkan Canit de tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, olguları aktardı. Polis, zanlı Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz, Alkan Canit, Kıngsley Enow Besone, Madeleıne Jeanne Ebelle Koko, Shella Nakah Penn ve Muhammad Zahid’in Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 1 Ekim 2019 tarihinde saat 20.30’da Ercan Havaalanı’nın karşısındaki yarım inşaatta zanlı Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz’ın, KKTC’ye öğrenci statüsünde gelen Kıngsley Enow Besone, Madeleıne Jeanne Ebelle Koko, Shella Nakah Penn ve Muhammad Zahid’le yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçirmek için anlaşıp, Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurdukları gerekçesiyle tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlı Hüseyin Erseyis, Ahmad Nawaz’ın gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiklerini söyledi. Polis, olayla ilgili aranan Alkan Canit’in tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, ifadelerin teyit ve tekzibinin yanı sıra aranan 2 şahıs olduğunu belirtip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları, tutukluluk talebine itiraz etmedi ancak suçlamaları reddetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KacakGüney KıbrısAdamKaçırma
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