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İnşaattan demir çalarken mal sahibi tarafından görülünce aracını bırakıp kaçtı

17 Aralık 2020 Perşembe 17:34
İnşaattan demir çalarken mal sahibi tarafından görülünce aracını bırakıp kaçtı
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15.12.20 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Güvercinlik sanayi bölgesinde Ç.A isimli şahsa ait inşaattan inşaat ve iskele demiri sirkat edip FZ 713 plakalı aracına yükleyen Ahmet Topaloğulları, mal sahibinin kendisini görmesi üzerine aracını orada bırakıp kaçtıktan sonra 16.12.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 17.12.20 tarihinde sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde bir gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Mehmet Uyguner, olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. PM Uyguner şahadetinde, 15.12.20 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Güvercinlik sanayi bölgesinde Ç.A isimli şahsa ait inşaatın ön tarafında bulunan çeşitli ebatta inşaat ve iskele demirlerini alıp olay mahalline bulunan FZ 713 plakalı aracına yükleyen zanlının mal sahibi tarafından fark edilmesi üzerine aracını orada bırakarak kaçtığını söyledi.

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Şikâyet üzerine ayni akşam olay mahallinin ziyaret edildiği, aracın olay mahallinde tespit edilerek kontrol edildiği, araç içerisinde bulunan bir kısım demirlerin müşteki tarafından şahsına ait olduğunun belirlendiğini, geriye kalan demirlerin ise kime ait olduklarının tespit edilemediğini belirten PM Uyguner aracın polis müdürlüğüne getirildiğini söyledi.

Araç içerisinde yapılan kontrolde zanlıya ait demir satışı ile ilgili bir fatura bulunduktan sonra zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyleyen Uyguner, 16.12.20 tarihinde tespit edilen zanlının tutuklandığını belirtti.

Aç kalan çocukları için alıp satacağı yönünde zanlının itiraf niteliğinde bir beyanı olduğunu ancak herhangi bir ifade vermediğine değinen Uyguner, alınması gereken ifadeler yanında araçta bulunan diğer demirlerin kime ait olduğu yönünde araştırma yapacak olması nedeniyle zanlı aleyhine bir günlük tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet TopaloğullarıGüvercinlik Sanayi Bölgesi
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