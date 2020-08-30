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İnşaat hırsızları “pişmanız, özür diliyoruz” dediler

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili tutuklanan zanlılar Begench Dovranov ve Dovran Yulbarsov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Ağustos 2020 Pazar 16:42
İnşaat hırsızları “pişmanız, özür diliyoruz” dediler
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili tutuklanan zanlılar Begench Dovranov ve Dovran Yulbarsov mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadetleri değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı poliste 3 gün tutuklu kalmalarını uygun gördü.

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GECE YARISI İNŞAATA GİRDİLER

Olay 29 Ağustos tarihinde, Lefkoşa’da meydana geldi. Çaldıran Yolu üzerinde bulunan Hasan Ertüz’e ait inşaattan saat 01.00 sıralarında Grafiti marka mikser ve karıştırıcı ucu, 25 metre beyaz renk elektrik uzatma kablosu, bir adet mavi renk tahta saplı keser, bir adet sarı renk plastik gaz beton duvar tokmağının yanı sıra 5 adet sprey gaz beton köpüğü sirkat edildi.

SUÇLARINI KABUL ETTİLER

Haklarında tutuklama emri çıkartılan zanlılar Dovranov ve Yulbarsov tutuklandı. Kullanımlarındaki araçta söz konusu eşyalar bulunarak emare alındı.

İfadelerinde suçlarını kabul eden zanlılar, mahkemede söz alarak: “Pişmanız, özür diliyoruz.” dediler.

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Anahtar Kelimeler:
Begench DovranovDovran YulbarsovLefkoşaHırsızlık
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