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İnşaat alanında tedbirsizlik ağır yaralanmayla sonuçlandı!

2 kişi tutuklandı..

11 Mayıs 2021 Salı 13:59
İnşaat alanında tedbirsizlik ağır yaralanmayla sonuçlandı!
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10.05.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Tuzla’da, yapımı devam etmekte olan okul inşaatında damında izolasyon halısı döşemekte olan Nowab MIAH (E-46) dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

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Nowab MIAH kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin arından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak inşaat alanında gerekli emniyet tedbirlerini almayıp ihmalkarlık gösterdikleri tespit edilen M.K.(E-63) ve S.A.(E-37) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat Alanında Tedbirsizlik
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