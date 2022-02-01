İnönü ve Ozanköy’de hırsızlık

2021 yılı Kasım ve Aralık ayları içerisinde, İnönü’de, bir şahsa ait ağıl içerisinden 1 adet tamburalı biçme makinesi, bir adet römork, bir adet kaynak makinesi, bir adet akü ile çalışan elektrikli akıllı çoban ve bir adet ilaçlama pompası çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmezi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.K.(E-38) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

31.01.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Ozanköy’de N.S.(K-45), alacağını tahsil etmek için gittiği bir ikametgahtan çanta içerisinde muhafaza edilen 850 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.