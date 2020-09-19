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İnönü Kavşağı'nda Feci Kaza!

Mağusa Haber Ajansı Kavşağa dikkatsizce girince kaza kaçınılmaz oldu

19 Eylül 2020 Cumartesi 14:01
İnönü Kavşağı'nda Feci Kaza!
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Gazimağusa-Lefkoşa anayolu İnönü Kavşağı'nda bugün saat 12.45 sıralarında bir kaza meydana geldi.

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Gazimağusa-Lefkoşa anayolu İnönü Kavşağı'nda seyir halinde giden PV 608 plakalı araç sürücüsü kavşağa dikkatsizce girdiği sırada seyir halinde olan PV 958 plakalı araç sürücüsü, PV 608 plakalı araca arkadan çarparak refüje sürükledi.

Kaza sırasında şoka girip bayılan PV 608 plakalı araç sürücüsü ambulans ile kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İnönü Kavşağı
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