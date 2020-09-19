İnönü Kavşağı'nda Feci Kaza!

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu İnönü Kavşağı'nda bugün saat 12.45 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Kaza sırasında şoka girip bayılan PV 608 plakalı araç sürücüsü ambulans ile kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mağusa Haber Ajansı Kavşağa dikkatsizce girince kaza kaçınılmaz oldu
Gazimağusa-Lefkoşa anayolu İnönü Kavşağı'nda bugün saat 12.45 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Kaza sırasında şoka girip bayılan PV 608 plakalı araç sürücüsü ambulans ile kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.