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İmam nikahlı eşini bıçakladı!

Girne’de iman nikâhlı eşini bıçakla yaraladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Suat Aksu teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:57
İmam nikahlı eşini bıçakladı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de iman nikâhlı eşini bıçakla yaraladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Suat Aksu  teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Lambasucu olayla ilgili bulguları aktardı. Lambasucu 14 Ağustos 2021 tarihinde 04.30 raddelerinde Girne’de ikametgâhında zanlı Suat Aksu, ayni yerde sakin sözde imam nikâhlı eşi E.E ile aralarında daha önceden çıkan sözlü tartışmalar neticesinde, eşinin ikametgâhın yatak odasında uyumakta olduğu bir esnada, ikametgâhın mutfak kısmına geçerek almış olduğu henüz tespit edilemeyen siyah saplı bıçak ile adı edileni karın kısmından keserek 3 cm’lik yüzeysel sıyrık oluşturduğu sırada konu şahsın uyanıp bıçağı elinden almaya çalışması üzerine sağ yüzük parmağından yine 3 cm ve sol el üst kısmından 2 cm kesmek suretiyle yaralayıp, “seni öldüreceğim” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis akabinde zanlı müştekiden özür dileyip kendisini affetmesini istemiş ardından tedavisinin yapılabilmesi maksadıyla Girne, Dr. Akçiçek Hastanesine götürmesi üzerine olay polisin bilgisine gelmiştir. Gelen ihbar üzerine zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Suat Aksu
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