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İlk defa yapmamışlar!

3 kişi tutuklandı

09 Ocak 2021 Cumartesi 11:00
İlk defa yapmamışlar!
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06-12.11.2020 tarihleri, 06.00-11.00 saatleri arasında Mormenekşe-Mutluyaka anayolu üzerinde bir inşaat alanı içerisinden E.A. (E-43), R.K. (E-31) ve A.A. (E-46), bir şahsa ait 400 adet kolon sıkma kelepçesini çalmışlardır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, adı edilenlerin benzer suçlardan tutuklu oldukları tespit edilmiştir.
Ayrıca E.A. ve A.A.’nın 05-11.02.2019 tarihleri arasında İskele’de Doktorlar sitesi bölgesinde bulunan bir inşaat sahasından başka bir şahsa ait 200 adet kalıp sıkma kelepçesini de çaldıkları tespit edilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Inşattan HırsızlıkMÜLKE TECAVÜZ
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