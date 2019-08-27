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İlişen 6 yıl hapis yatacak

İlişen 6 yıl hapis yatacak

27 Ağustos 2019 Salı 18:25
İlişen 6 yıl hapis yatacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde hırsızlık suçundan yargılanan Osman İlişen aleyhindeki karar bugün verildi.

Nüvit Gazi’nin başkanlığını yaptığı ağır ceza heyetinin karar oturumunda sanık şahsen ve avukatı Kaya Muhtaroğlu hazır bulundu. Kararı okuyan Başkan Gazi, sanığın 19 Mart 17.00 - 21.00 saatleri arasında, Bahçeli’de Nazlı Çeşme Sokak üzerinde bulunan Morlais Sitesinde, Robert Edward Beedham’a ait ikametgâhın kapısını açarak içeriye girdiğini ve 100 Sterlin, 100 Euro ve Bin TL nakit para ile tansiyon aleti ve şarj kablosu çalındığını söyledi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, ayak izlerinden ve kamera görüntülerinden Osman İlişen’in tutuklandığını kaydeden Gazi, sanığın ayrıca Girne bölgesinde 11 eve daha girdiğini ancak nakit para bulamadığı için bu evlerden bir şey çalamadan kaçtığını söyledi. Gazi, Osman İlişen’in adına kayıtlı araçta yapılan aramada keser bulunduğunu, evinde ise kıyafetinin cebinde 850 TL bulunduğunu ifade etti. Gazi, sanığın ifade verip suçunu kabul ettiğini, Türkiye’de kanser tedavisi gören kız arkadaşına yardım edebilmek için nakit para bulma amacıyla evlere girdiğini itiraf ettiğini söyledi. Gazi, sanığın 2014 yılına ait benzer sabıkası da bulunduğunu belirterek, ıslah olmayan sanığa ağır bir ceza verilmesi gerektiğini kaydetti. Gazi, her ne şart altında olursa olsun kimsenin başkasının mülküne girmeye alın teri ile kazandığı parayı çalmaya hakkı olmadığını ifade ederek, sanığı 6 yıl hapisle cezalandırdıklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Osman IlişenHırsızHapis
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