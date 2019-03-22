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İlişen 6 gün daha tutuklu kalacak

İlişen 6 gün daha tutuklu kalacak

22 Mart 2019 Cuma 17:38
İlişen 6 gün daha tutuklu kalacak

İlişen 6 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bahçeli’de Robert Edward Beedham’a ait evden 100 Sterlin, 100 Euro ve Bin TL nakit para ile tansiyon aleti ve şarj kablosu çaldığı öne sürülen Osman ilişen bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 19 Mart 17.00 - 21.00 saatleri arasında, Bahçeli’de Nazlı Çeşme Sokak üzerinde bulunan Morlais Sitesinde, Robert Edward Beedham’a ait ikametgâhın kapısı açılarak içeriye girildiğini ve 100 Sterlin, 100 Euro ve Bin TL nakit para ile tansiyon aleti ve şarj kablosu çalındığını söyledi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, ayak izlerinden ve kamera görüntülerinden zanlı Osman İlişen’in tutuklandığını kaydeden polis, suçla bağlatılı F.İ. isimli şahsın ise 20 Mart’ta yurt dışına çıkış yaptığını belirtti. Zanlı Osman İlişen’in adına kayıtlı araçta yapılan aramada keser bulunduğunu, evinde ise kıyafetinin cebinde 850 TL bulunduğunu kaydeden polis, zanlının daha önceden de benzer suçlardan tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının gönüllü ifade vermediğini, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek 6 gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Osman IlişenRobert Edward BeedhamçaldıHırsız
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