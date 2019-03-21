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İlişen 1 gün daha tutuklu kalacak

İlişen 1 gün daha tutuklu kalacak

21 Mart 2019 Perşembe 17:33
İlişen 1 gün daha tutuklu kalacak

İlişen 1 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bahçeli’de Robert Edward Beedham’a ait evden 100 Sterlin, 100 Euro ve Bin TL nakit para ile tansiyon aleti ve şarj kablosu çaldığı öne sürülen Osman ilişen tutuklanırken, suç ortağı olduğu beirtilen F.İ ise yurt dışına kaçtı. Zanlı Osman İlişen bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 19 Mart 17.00 - 21.00 saatleri arasında, Bahçeli’de Nazlı Çeşme Sokak üzerinde bulunan Morlais Sitesinde, Robert Edward Beedham’a ait ikametgâhın kapısı açılarak içeriye girildiğini ve 100 Sterlin, 100 Euro ve Bin TL nakit para ile tansiyon aleti ve şarj kablosu çalındığını söyledi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, ayak izlerinden ve kamera görüntülerinden zanlı Osman İlişen’in tutuklandığını kaydeden polis, suçla bağlatılı F.İ. isimli şahsın ise 20 Mart’ta yurt dışına çıkış yaptığını belirtti. Zanlı Osman İlişen’in adına kayıtlı araçta yapılan aramada keser bulunduğunu, evinde ise kıyafetinin cebinde 850 TL bulunduğunu kaydeden polis, zanlının daha önceden de benzer suçlardan tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının gönüllü ifade vermediğini, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek bir gün süre ile tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Osman IlişenRobert Edward BeedhamçaldıHırsız
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