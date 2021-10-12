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İlham Kharbouchı tutuksuz yargılanacak

Gönyeli’de meydana gelen kundaklama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İlham Kharbouchı’nin suçla bağı olduğu tespit edilirken, tutuklanan diğer iki kişi Yasin Sarhan ve Mohmmed Zakariae Amghar’ın suçla bağı olmadığı tespit edilerek, serbest bırakıldı. Kharbouchı, teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Ekim 2021 Salı 14:58
İlham Kharbouchı tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 İlham Kharbouchı’nin (K-24), Binalardaki Eşyaları Ateşe Vermek ve Kasti Hasar suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 10.10.2021 tarihinde saat 06.45 raddelerinde, Lefkoşa'da sakin Ilham Kharbouchı’nin, aralarında bulunan husumet sebebiyle Gönyeli'de sakin Yasin Sarhan'ın kiracı olarak ikamet etmiş olduğu Kuzucuk Sok. Abbas Demir Apt. D/1 numaralı ikametgâhının yatak odası içerisindeki yatağına kasten ve kanunsuz olarak sönmemiş sigara izmariti atıp yangın çıkmasına sebep olduğunu belirtti.

Polis, yangının çıktığı esnada ikametgâhta bulunan Yasin Sarhan, Mohmmed Zakariae Amghar ve İlham Kharbouchı'nin söz konusu kundaklama ile ilgili olarak bağlantıları olabileceğinden tutuklandıklarını belirtti.

Polis,  aynı gün Zanlı Kharbouchı’nin  Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak olay mahallinde yapılan kamera görüntüsü incelemelerinde zanlının yangından kısa bir süre önce konu apartmandan bir valiz ile birlikte

çıkıp uzaklaştığının tespit edildiğini söyledi.

Polis,  aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlı Ilham Kharbouchı'den yapılan sorgulamada suçlarını itiraf edip herşeyi anlatmak istediğini belirtmesi üzerine zanlının gönüllü ifadesinin temin edildiğini ve verdiği gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak Yasin Sarhan ve Mohmmed Zakariae Amghar’ın konu adreste çıkan yangında herhangi bir bağlantısı olmadıkları tespit edildiğinden serbest bırakıldıklarını belirtti.

Polis, zanlı İlham Kharbouchı’nin aleyhinde başlatılan tahkikat tamamlandığını, Fas vatandaşı olup KKTC'ye öğrenci vizesi ile giriş yaptığını söyleyerek, zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İlham KharbouchıYangınKASTİ HASAR
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