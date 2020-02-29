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İkisi çocuk biri bayan 13 mülteci yakalandı

Mülteciler GKRY yerine Dipkarpaz sahiline bırakıldı

İkisi çocuk biri bayan 13 mülteci yakalandı

Mülteciler GKRY yerine Dipkarpaz sahiline bırakıldı

29 Şubat 2020 Cumartesi 17:14
İkisi çocuk biri bayan 13 mülteci yakalandı
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28.2.20 tarihinde saat 20.00 raddelerinde, Mersin’den liman olmayan bir yerden beyaz renk 5 metre uzunluğunda bir gezi teknesi ile denize açılan 10 yetişkin erkek, biri bayan ve iki küçük çocuk olmak üzere denize açılan Suriye uyruklu mülteciler ayni akşam saat 0100 raddelerinde GKRY bölgesi diye Dipkarpaz köyü girişinde piknik alanı diye bilinen bölgenin sahiline bırakıldılar.

Bugün 29.2.20 tarihinde önce 4 yetişkin, bir bayan ve 2 çocuğu tespit edilip tutuklanırken öğle saatlerinde 6 yetişkin daha tespit edilerek tutuklandı.

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Onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye izinsiz giriş suçlaması ile ilgili olarak tüm zanlılar bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 3 er gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına yemin altında şahadet veren polis memuru Remzi Şenkurt olayla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Şenkurt verdiği şahadette, 28.2.20 akşamı saat 2000 sıralarında kimlikleri bilinmeyen kaptan ve yardımcısı tarafından Mersin’ de liman olmayan bir yerden alınan zanlıların ayni akşam saat 01.00 raddelerinde Dipkarpaz bölgesi piknik alanı sahiline bırakıldıklarını belirtti. Zanlıların iki seferde tespit edilerek tutuklandıklarına değinen Şenkurt gemi kaptanı ve yardımcısının tespit edilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğine değinerek tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler yetişkin 10 erkek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. Ayrıca bayan zanlının 1 ve 2 yaşlarında olan biri kız diğeri erkek 2 çocuğu ile birlikte Lefkoşa’da bulunan kadın sığınma evinde polis nezaretinde 3 gün süreyle tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 29.02.2020 18:49
Anahtar Kelimeler:
SuriyeMülteciDipkarpaz
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