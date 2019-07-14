banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
260.298
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1459
EURO
6.4543
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
4 KİŞİ TUTUKLANDI
İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı
İŞ KAZASI: BİR AĞIR YARALI
Bir kadına ait ceset bulundu
BİR KADINA AİT CESET BULUNDU
Kaçak Ahmad mahkemeye çıkarıldı
KAÇAK AHMAD MAHKEMEYE ÇIKARILDI
banner306

İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

14 Temmuz 2019 Pazar 10:00
İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

13.07.2019 tarihinde, saat 10:45 sıralarında,  Lefkoşa'da sakin Arzygul ROZGELDİYEVA (K-57), bir ikametgahın ikinci katında bulunan pencere içerisinde temizlik yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 3,60 metre yüksekten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, belinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 14.07.2019 10:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir kadına ait ceset bulundu
Bir kadına ait ceset bulundu
Kaçak Ahmad mahkemeye çıkarıldı
Kaçak Ahmad mahkemeye çıkarıldı
İzinsiz ikametten tutuklandı “tecavüze uğradım” diyerek yalan ifade verdi
İzinsiz ikametten tutuklandı “tecavüze uğradım” diyerek yalan ifade verdi
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Kaçak Lawal tutuklandı
Kaçak Lawal tutuklandı
KKTC’de izinsiz bulunan 2 kişi tespit edildi
KKTC’de izinsiz bulunan 2 kişi tespit edildi
Girne'de uyuşturucu
Girne'de uyuşturucu
Çeyizini Denktaş'tan temin etti!
Çeyizini Denktaş'tan temin etti!
Denizde kaybolan Mert Katırcı ölü olarak bulundu
Denizde kaybolan Mert Katırcı ölü olarak bulundu
3 yıldır kaçaktı
3 yıldır kaçaktı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim