İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

13.07.2019 tarihinde, saat 10:45 sıralarında, Lefkoşa'da sakin Arzygul ROZGELDİYEVA (K-57), bir ikametgahın ikinci katında bulunan pencere içerisinde temizlik yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 3,60 metre yüksekten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, belinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.