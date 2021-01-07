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İki zanlıya 1 gün tutukluluk

Lefkoşa’da kaçak oldukları tespit edilen zanlılar Alpha Mutara ve Nyasha Liberty bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

07 Ocak 2021 Perşembe 15:25
İki zanlıya 1 gün tutukluluk
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da kaçak oldukları tespit edilen zanlılar Alpha Mutara ve Nyasha Liberty bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı huzurda bulunan zanlılar Alpha Mutara ve Nyasha Liberty Zanamwe'nin İkamet İzinsiz KKTC'de ikamet etme suçundan methaldar olduklarını söyledi. Polis zanlıların 6 Ocak 2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen Lefkoşa'da sakin Alpha MUTARA ve Nyasha Liberty Zanamwe'nin pasaportlarında yapılan kontrolde zanlı Mutara 30 Eylül 2016 tarihinden, zanlı Zanamwe’nin ise 16 Mart 2017 tarihinden itibaren KKTC'de İkamet İzinsiz oldukları tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis zanlılar ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Öğrenci Biriminden yapılan sorgulamada zanlıların KKTC'de yasal bir statüde bulunmadıklarının teyidi yapıldığını ve ihraç işlemlerinin başladığını belirterek ilk etapta 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların tahkikat maksatlı 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alpha MutaraNyasha LibertyLefkoşa
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