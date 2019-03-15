İki zanlı 5 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da az miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan Kadir Kıvanç’ın uyuşturucu aldığı belirlenen Oğuzhan Çilo ve kız arkadaşı Merve Gülertaş tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, 26 Şubat 2019 tarihinde narkotik ekibi tarafından Lefkoşa’da Fuar Alanı’nın önünde Kadir Kıvanç’ın tasarrufunda bet kağıdına sarılı 1 gram 433 miligram ağırlığında sentetic cannabinonid bulunarak emare alındığını kaydetti. Özkırdar, zanlının tasarrufundaki bet kağıdında zanlı Oğuzhan Çilo’nun parmak izinin bulunduğunu söyledi. Özkırdar, 12 Mart’ta zanlının Demirhan bölgesinde aracı içinde zanlı Merve Gülertaş ile birlikte alıkonulduğunu kaydetti. Özkırdar, zanlının tasarrufunda içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet elde sarılı tütünle karışık ucu yanık sarma sigara, 6 gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 14 adet tam bir adet yarım uyuşturucu içerdiğine inanılan hap, zanlı Çilo’nun para cüzdanının içinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 610 TL’nin emare alındığını kaydetti. Polis memuru Murat Özkırdar, zanlı Çilo’dan yapılan soruşturmada 20 Şubat’ta meseleyle bağlantılı olarak aranan bir şahıstan Turunçlu kavşağında 30 gram sentetic cannabionid ve 25 adet uyuşturucu hap alıp, 2 bin 250 TL verdiğinin belirlendiğini belirtti. Özkırdar, zanlı Merve Gülertaş’ın Vadili’deki ikametgahında yapılan aramada, yatak odasında bet kağıdına sarılı iki gram hintekeneviri ile iki gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Özkırdar, zanlı Merve Gülertaş’ın polise verdiği ifadesinde konu maddeleri zanlı Oğuzhan Çilo’dan aldığını itiraf ettiğini belirtti. Tahkikatın devam ettiğini söyleyen Özkırdar, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.